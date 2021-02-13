Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 февраля 2021 года увеличилось на 120 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 120 и составило 29 912 человек.

За последние сутки в России выявлено 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 057 698 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исхода, выздоровел 3 577 907 человек.