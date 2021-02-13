Тоболяк украл куртку из торгового центра, надев ее под свою одежду Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть тобольской полиции поступило заявление о краже куртки из магазина спорттоваров.

Когда сотрудники прибыли на место происшествия, консультант магазина сообщила, что покупатель длительное время выбирал товар, примерял его, а когда покидал торговый зал, то его верхняя одежда стала намного объемнее. О своих подозрениях девушка тут же сообщила охраннику, однако парень уже успел скрыться.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Молодой человек даже и не думал оправдываться. Он сразу же рассказал полицейским, что намеренно пришел в магазин для кражи. Используя складной нож, он снял в раздевалке противокражные магниты, а затем, надев украденное под свою верхнюю одежду, покинул магазин. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.

– По данному факту отделом дознания МО МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в пресс-службе ведомства.

За совершенное преступление молодой человек может угодить в тюрьму на два года.