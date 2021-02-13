В Ярковском районе задержали пьяную женщину на угнанном автомобиле Фото: Ольга Крыльцова

Наряд дорожно-патрульной службы тобольской полиции задержал подозреваемую в угоне автомобиля. В тот день сотрудники находились на маршруте патрулирования трассы «Ялуторовск - Ярково». Получив ориентировку угнанной машины, они незамедлительно приступили к поискам.

В итоге на 133 километре автотрассы полицейские обнаружили объявленную в розыск иномарку и задержали 30-летнюю женщину, находившуюся за рулем.

-В ходе дальнейшего разбирательства автоинспекторы установили, что женщина распивала алкогольные напитки со своим другом. Когда мужчина уснул, она решила воспользоваться моментом, достала из кармана его куртки ключи от авто и поехала до соседнего населенного пункта, - рассказали в пресс-службе полиции.

Также в ведомстве уточнили, что освидетельствование показало наличие 0,95 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, кроме этого, у гражданки не было прав.

В настоящее время подозреваемая доставлена в отдел полиции, а угнанная иномарка возвращена законному владельцу.

В отношении задержанной составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

Кроме того, отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание за это - лишение свободы до пяти лет.