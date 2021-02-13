Фото: Добровольческое движение | Тюменская область

В Тюмени появился волонтерский клуб, созданный участники акции «Мы вместе», сейчас в нем состоят около 30 человек. Это представители коммерческих и некоммерческих организаций, благотворительных фондов и социальных служб.

Его участники будут и дальше помогать пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств, а также продолжать соседское волонтерство, оказывать психологическую поддержку и содействие в чрезвычайных ситуациях.

-Мы создадим единый канал сообщений, с помощью которого можно оперативно реагировать на запросы. Они начнут поступать в электронную систему, а участники клуба будут их видеть и помогать, предлагая то или иное решение, - пояснила специалист координационно-ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова.

Уже сегодня, 13 февраля, в Тюменском районе началось обучение для волонтеров штаба. Добровольцам необходимо выбрать одно из направлений: обработка заявок от жителей, получение и доставка лекарств и еды, при этом необязательно иметь собственный автомобиль.

Жителям Тюменской области, желающим вступить в клуб, необходимо написать на электронную почту: dobrointmn@gmail.com, позвонить по номеру: 8 (3452) 29-03-01 или связаться с координацией через сообщения группы.

Жители Тюменского района могут сразу написать куратору Ксении Глевицкой или в группу «Молодежь|Тюменский район».

Напоминаем, что акция взаимопомощи #МыВместе появилась в России во время пандемии. В Тюменской области добровольцы обработали уже больше 174 тысяч обращений.