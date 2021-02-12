Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 февраля 2021 года увеличилось на 118 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 118 и составило 29 792 человека.

За последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 121 человек выздоровел (за весь период - 27981), девять детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 804 человека остаются под медицинским наблюдением, 2240 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.