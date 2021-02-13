Волонтеры Тюменской области рассказывают жителям о безопасности в интернете

Фото: Добровольческое движение | Тюменская область

Волонтеры отряда «72 регион» раздали жителям Нижней Тавды 60 информационных листовок об интернет безопасности. Также ребята рассказали односельчанам, как защититься от мошенников в Сети и предостерегли от совершения необдуманных действий.

– Мы присоединились к областной акции «Безопасный интернет». Сначала поиграли в настольную игру-ходилку «Кибер-трек». После добровольцы провели тематические классные часы в 5 – 6 классах. Волонтеры рассказали ребятам, почему нельзя злоупотреблять общим доступом к файлам, как уберечься от киберхулиганов, хищников и другие интернет-премудрости, – пояснила руководитель отряда Елена Евстифеева.

Также она добавила, что волонтеров в районном центре знают и относятся к ним с уважением. Ребята участвуют во всех начинаниях и постоянно помогают по хозяйству пожилым людям.

Отметим, что в августе 2021 года волонтерскому отряду «72 регион» Центра дополнительного образования Нижнетавдинского района исполнится 15 лет. Ребята хотят отметить праздник добрыми делами и чаепитием.