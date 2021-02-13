Тюменцев ожидает повышение цен на букеты и цветы в День влюбленных

В преддверии Дня влюбленных, который отмечается 14 февраля, в Тюмени подскочат цены на цветы. Именно букеты, которые молодые люди преподносят своим девушкам, являются самым популярным подарком.

Как рассказала директор цветочного салона Алена Перминова, цены вырастут примерно на 7-10 процентов.

-Это наиболее оптимальное повышение. И покупателю не «бьет» по кошельку, и флористы могут получить прибыль чуть выше обычного, - отметила женщина.

Так, розы и лилии подорожают на 10 процентов: до 150-170 рублей и 250-280 рублей за штуку. Герберы, тюльпаны, кустовые гвоздики и гелиантусы «вырастут» в цене до 7 процентов. Не станут исключением и букеты, их стоимость увеличится на 10 процентов, минимальная цена будет начинаться от 1 700-1 800 рублей.

Тренд сезона, по словам флориста, - подарочные наборы со сладостями и цветами. Комплекты собираются в нежных пастельных оттенках: розовых, сиреневых, приглушенно зеленом и других. Стоимость такого подарка - от 2 тысяч рублей.