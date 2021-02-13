Тобольск стал участником проекта «Паспорт великого путешественника по малым городам»

Тобольск участвует в проекте «Паспорт великого путешественника по малым городам» Фото: Ольга Крыльцова

Тобольск принимает участвует в проекте «Паспорт великого путешественника по малым городам», который реализует российская Ассоциации малых туристских городов.

Суть мероприятия очень проста. На официальном сайте организаторов указаны города, в которых можно получить «Паспорт великого путешественника» и поставить штамп, а также скачать бланк паспорта. Чтобы участникам не пришлось плутать по незнакомым улицам, на сайте также написаны адреса.

При наличии всех 14 штампов путешественнику выдается памятный приз – серия сувенирных открыток с видами малых туристских городов, выполненных по детским эскизам. Они созданы в рамках проекта «Маленький город глазами детей – местных жителей».