Продукция тюменских предприятий все больше востребована в Казахстане Фото: Ольга Крыльцова

Внешне торговый оборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан вырос на 5 миллионов долларов США и приблизился к 70 миллионам долларов. Что касается доли экспорта, то она осталась на уровне 2019 года - более 50 миллионов долларов США. Таковы данные таможенной статистики за 2020 год.

Одним из эффективных инструментов продвижения тюменских товаров на рынок Казахстана стали постоянно действующие экспозиции продукции в Нур-Султане и Алматы. Они открыты в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и курируются региональным Центром поддержки экспорта.

-У нас есть два вектора работы. Первый - по заявкам от Центра поддержки экспорта на содействие в поиске партнера для конкретной компании. Второй - работа с запросами казахстанских компаний, - отмечает руководитель экспозиций тюменских товаров в Республике Казахстан Гани Жиренов.

Стоит отметить, что за время работы экспозиций было подписано 34 контракта на сумму более 110 миллионов рублей. Тюменские предприятия наладили сотрудничество в агропромышленном комплексе и строительстве, а также организовали поставки непродовольственных товаров - косметики.

-Мы будем усиливать позиции предприятий региона на рынке Казахстана. В 2021 году планируем работать в действующих направлениях и, вместе с сотрудниками экспозиций, активнее искать партнеров для тюменских предприятий в нефтесервисе и машиностроении», - подчеркнул руководитель Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева.