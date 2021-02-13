Тюменцы нашли на Текутьевском кладбище старинное надгробие в виде обрубленного дерева

Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень

Инициативные тюменцы продолжают раскрывать тайны Текутьевского кладбища, расположенного в самом сердце города. Ни для кого не секрет, что на кладбище есть довольно старые могилы, но вот надгробие в виде дерева, у которого обрублены ветви, встретилось горожанам впервые.

Специалисты теряются в догадках, что значит подобная форма памятника? Эксперты музея воспоминаний «Мы жили» склоняются к следующей догадке: похороненный человек не продлил родовое древо, то есть не оставил после себя потомков.

Так, одно из надгробий в виде «безветочного» дерева принадлежит Шурочке Темперову. Он был сыном начальника местного гарнизона, подполковника Флегонта Темперова. Мальчик умер в декабре 1905 года от скарлатины. Ему было всего десять лет. Кстати, был у него и родной брат Николай. Он окончил Николаевское кавалерийское училище, а после - погиб в бою 1914 года в Галиции.

Самым трогательным посланием, дошедшим до потомков, стала открытка, подписанная Шурочкой неким братьям Сулимовских 1903 года: - Дорогой брат, Саша! Спасибо за открытку. Целую тебя и Пашу крепко. Твой брат Шура Темперов.

Напоминаем, что Текутьевское кладбище - это ценный объект истории и в перспективе, по мнению волонтеров «Мы жили», будущий музей истории города под открытым небом. Горожане собирают информацию о захороненных там людях и создают на основе данных мобильное приложение-путеводитель по объекту.