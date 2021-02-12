В Бердюжье ГИБДД запустила среди школьников челлендж

В Бердюжье ГИБДД запустили среди школьников челлендж
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Сотрудники Госавтоинспекции в селе Бердюжье запустили среди школьников и их родителей интернет-челлендж #ЯнеНарушаю. Организаторы предложили сельским жителям снять видеоролики и передать эстафету с призывом #ЯнеНарушаю к участникам дорожного движения.
Родители и дети поддержали интересную идею проведения интернет-челленджа и сняли короткие видеоролики, опубликовав их в социальных сетях, агитируя пользователей присоединиться к акции.
Автоинспекторы и педагоги поблагодарили всех участников челленджа за ответственное отношение к вопросам безопасности на дорогах. Интернет-активистам вручили свидетельства сознательного участника дорожного движения и памятные сувениры.
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