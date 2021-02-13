Тюменцы, у которых пропали родственники, могут обратиться к волонтерам не дожидаясь трех дней

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Тюменцев, чьи родственники пропали при неизвестных обстоятельствах, просят проявлять большую ответственность. Порой, чтобы быстрее найти человека, необходима слаженная работа между семьей потерявшегося и волонтерами.

Яркий пример этому - заявка о пропавшем мужчине, поступившая накануне поисковому отряду «Лиза Алерт». В итоге человека удалось найти, но это могло случиться намного быстрее, если бы сами родственники не тормозили поиск.

Чтобы составить ориентировку на пропавшего, волонтерам необходимо письменное согласие от заявителя на распространение информации в соцсетях. Его то и не удалось получить. Остальные просьбы родственники тоже игнорировали.

-Несмотря на все вышеперечисленное, координатор принял решение действовать. Неизвестно, как бы завершился поиск Максима Абдуловича, если бы мы не сработали на опережение. А пока - найден, жив, - рассказали волонтеры.

Заявителям необходимо оперативно предоставить полную информацию о пропавшем и его фотографии. Без этого поисковики теряют драгоценное время.

Также волонтеры «Лиза Алерт» отметили, что тюменцы уже подают заявки о пропаже без задержки в трое суток, навязанной кинематографом. На горячую линию отряда необходимо обращаться сразу.

В январе поисковый отряд Тюменской области получил 19 заявок: живыми удалось найти 15 человек, 3 заявки не подтвердились, один пропавший погиб.