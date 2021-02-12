Тюменка получит моральную компенсацию за скользкий тротуар Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд города Тюмени вынес решение по иску прокурора Ленинского округа и взыскал с организации 550 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

Случай произошел ещё 23 февраля 2017 года. Жительница Тюмени, проходя возле дома № 156 по улице Республики, поскользнулась на тротуаре и упала. Она получила закрытый перелом костей правой голени. В марте 2020 года женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, поэтому прокуратура направила иск в суд.

В суде выяснилось, что ответственным за уборку придомовой территории являлось ООО ДСК «Запсибдорстрой».

На днях суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с указанной организации в пользу потерпевшей 550 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.

Напомним, мы писали ранее о том, как тюменец, напугавший соседей, выплатил почти 400 тысяч рублей за моральный ущерб. Сам горожанин уже сидит в тюрьме.