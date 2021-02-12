Житель Тюменского района убил собак на глазах у маленьких детей Фото: pixabay.com

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу против ранее судимого 38-летнего жителя села Салаирка Тюменского района.

Виновный мужчина жестоко избивал животных на глазах у малолетних детей. Как выяснилось, страшное событие произошло 10 июля 2020 года в селе Салаирка во дворе дома на улице Новой. Маленькие ребята стали свидетелями жестокой расправы над двумя собаками, из-за которой животные погибли.

Кроме того, этот же мужчина в ноябре 2020 года Тюменским районным судом был осужден за применение насилия в отношении представителей власти. По этой статье ему дали 1 год 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящий момент суд с учетом указанной судимости окончательно назначил мужчине 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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