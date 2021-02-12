Жители Тобольска продолжают прививаться от коронавируса Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жители Тобольска продолжают прививаться от коронавируса. 450 работающих горожан в центральной поликлинике областной больницы № 3 поставили прививку от COVID-19. Желающих привиться больше, однако не все могут покинуть рабочее место ради прививки. Тобольские врачи решили сформировать бригаду для выездной вакцинации против коронавирусной инфекции. Медперсонал отделения профилактики посещает тобольские предприятия, сотрудники которых захотели организованно привиться от COVID-19. Возможностями мобильной вакцинации воспользовались 350 сотрудников двух крупных предприятий Тобольска. Они отметили удобство такой организации процесса для работающего населения.

Под прививочную кампанию задействовали мобильный медкомплекс, в котором создали все условия для комфорта пациентов и медиков. В передвижном медпункте имеются кабинет осмотра перед вакцинацией и прививочный кабинет. Сначала медики проводят осмотр – измеряют температуру тела, артериальное давление, собирают анамнез. При отсутствии противопоказаний к вакцинации ставится сама прививка, после чего за состоянием пациента наблюдают.

В общей сложности на сегодня антиковидную вакцину получили более 1 600 жителей Тобольска и Тобольского района, из которых 230 уже привились вторым компонентом. Вакцинированные чувствуют себя хорошо. Периодически наблюдается кратковременное повышение температуры у пациентов в первый день после вакцинации, что указывает на формирование иммунитета.

Исходя из количества желающих вакцинироваться от COVID-19 определён перечень населённых пунктов для выезда медработников. Вакцинация от коронавирусной инфекции бесплатная. Записаться на прививку можно, воспользовавшись сайтом госуслуг или обратившись в регистратуру взрослой поликлиники.