В Тюмени завершают строительство самотечного коллектора на Коммунистической Фото: Официальная страница администрации города Тюмени

На улице Коммунистической строятся сети водоотведения. Специалисты Росводоканала завершают строительство самотечного коллектора в районе улицы Коммунистической. Уже готовы более 300 метров сетей из полимерных материалов диаметром 315 мм, сейчас ведется монтаж канализационных колодцев.

– Ввод в эксплуатацию нового коллектора позволит нам отказаться от услуг индивидуального предпринимателя, который некачественно исполняет договорные обязательства по транспортировке стоков. Кроме того, канализационная насосная станция контрагента перестала справляться со своими функциями, в результате коллекторы переполняются, что может привести к подтоплению территории и подвалов близлежащих к объекту домов, – рассказал директор по производству компании Дмитрий Бычков.

Новая канализационная насосная станция в рамках комплексной застройки жилого района построена недалеко от действующей. Её передадут на обслуживание Тюменскому водоканалу. Завершить все мероприятия планируется в первом квартале текущего года.