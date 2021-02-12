В Тобольском районе две сестры сгорели в пожаре

В Тобольском районе в пожаре сгорели две сестры Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Жуткая трагедия случилась в Тобольском районе. По случаю гибели ребёнка и молодой девушки при пожаре возбуждено уголовное дело. После пожара в частном доме в деревне Вармахли Тобольского района 11 февраля 2021 года обнаружены тела 20-летней и 4-летней сестёр. Следственные органы по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как выяснилось, в ночь трагедии сестры и их брат были дома одни, а мать находилась на работе. Ночью соседи увидели в доме огонь и прибежали на помощь. Спасти удалось только мальчика, так как он спал ближе к входной двери, а девочки находились в другой комнате, которую полностью поглотил огонь.

Следователи и криминалисты после осмотра места происшествия, допросили свидетелей. А также назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Криминалисты из Главного управления криминалистики СК России, прибывшие из Екатеринбурга, проведут дополнительный осмотр места происшествия и детально изучат предполагаемый очаг пожара.

Расследование уголовного дела продолжается.