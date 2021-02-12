Аварийно-спасательное формирование АО «Транснефть – Сибирь» отмечено дипломом Главного управления МЧС по Тюменской области. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) АО «Транснефть – Сибирь» отмечено дипломом первой степени смотра-конкурса «Лучшее состояние нештатного аварийно-спасательного формирования Тюменской области» по итогам 2020 года, организованного Главным управлением МЧС региона.

НАСФ предприятия насчитывает около 300 человек. Все специалисты прошли обучение, аттестованы комиссией Министерства энергетики РФ на право проведения газо-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий аварий, чрезвычайных ситуаций.

Персонал обучен действиям в любых нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на производстве. В распоряжении аварийно-спасательного формирования АО «Транснефть — Сибирь» имеется спецтехника, позволяющая работать в труднодоступных местах и сложных климатических условиях, в том числе, болотоходы, аварийно-восстановительный поезд с вездеходами, грузопассажирскими гусеничными транспорте-рами-тягачами, передвижной дизель-электростанцией. Для работы на обводненной территории используются плавающие экскаваторы на базе оригинальных шасси-амфибий производства Тюменского ремонтно-механического завода – структурного подразделения АО «Транснефть – Сибирь».

НАСФ предприятия может быть задействовано в ликвидации ЧС, связанных с проведением газоспасательных работ. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

НАСФ предприятия может быть задействовано в ликвидации ЧС, связанных с проведением газоспасательных работ, обеспечением безопасности людей на водных объектах на территории РФ. В июне 2020 года бригады аварийно-спасательного формирования АО «Транснефть – Сибирь» принимали участие в ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске. С поверхности реки Амбарная силами предприятия было собрано 9 299 куб. м нефтепродукта. За работу по ликвидации последствий аварии АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России.

Деятельность НАСФ АО «Транснефть – Сибирь» из года в год позитивно отмечается Главным управлением МЧС России по Тюменской области при обсуждении вопросов эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий уровень готовности специализированного подразделения акционерного общества к решению данных задач подтверждают учебно-тренировочные занятия, пожарно-тактические учения и комплексные учения, проводимые совместно со структурными подразделениями Главного управления МЧС России по Тюменской области на регулярной основе.