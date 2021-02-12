Четверть проверенных тюменских предприятий не соблюдают меры по профилактике коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области в феврале специалисты местного управления Роспотребнадзора посетили 85 объектов для проверки соблюдения мер по профилактике коронавируса. По итогам проверочных мероприятий выяснилось, что четверть из них работаю с нарушениями.

– Проверено 85 объектов, в 21 из них выявлены нарушения. Составлено 26 протоколов, в том числе шесть протоколов об административном приостановлении деятельности, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что региональное управление Роспотребнадзора совместно с профильными департаментами правительства области и органами полиции по-прежнему держит на контроле соблюдение мероприятий по профилактике COVID-19 на предприятиях и в организациях.