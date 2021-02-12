На улице Республики в Тюмени машина влетела в остановку, сбив людей.

На улице Республики в Тюмени накануне, 11 февраля, «Шевроле Лачетти» влетел в остановку, сбив стоявших людей. Оказалось, что 23-летний водитель легковушки не смог выбрать безопасную скорость. Он стал уходить от столкновения со вставшими на красном автомобилями и выехал на встречку.

В результате дорожного инцидента пострадали четыре человека. Так, ушиб получила 46-летняя жительница Богандинского, еще двое мужчин 21 года и 47 лет, как и 44-летняя женщина, госпитализированы с переломами.

– Сотрудники составлен акт о сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях. У дороги не работали два светильника на опорах освещения, в кармане остановочного комплекса был уплотненный снег. Кроме того, на участке проезжей части обнаружена колейность глубиной 2,5 сантиметра, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что виновник аварии был трезв. За рулем он ездит с 2016 года, однако уже успел четыре раза превысить скорость.