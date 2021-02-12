В Тюмени за 150 миллионов рублей возведут парк с водным каналом. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени появится парк с водным каналом и мостиками, на обустройство которого планируют потратить 150 миллионов рублей. Новый зеленый уголок горожане смогут посетить в преддверии Дня города.

Возведением парка площадью два гектара в жилом квартале «Айвазовский» займется застройщик «Энко Групп». Особенностью сквера является собственный водный канал: такого в областной столице еще не было. Через канал проложат мостики. Появится здесь и «сухой» фонтан – одно из любимых детских развлечений.

Стоит отметить, что площадь озеленения в виде искусственных холмов, газона и живой изгороди составит 3 500 квадратных метров. Саженцы деревьев и кустарников будут высаживаться сразу в 7-10 летнем возрасте.

Известно, что на территории также разместятся памп-трек и скейт-парк, несколько современных детских площадок, площадка для выгула собак, перголы и велопарковка.