Безопасно сдать квартиру – легко: в Тюмени запускают сервис «ПИК-Аренда». Фото предоставлено "КП".

Подготовка квартиры к сдаче и поиск жителей – процесс не из легких. Обычно он занимает почти всё свободное время и доставляет много хлопот. Однако уже сегодня, с появлением нового сервиса «ПИК-Аренда», безопасно и выгодно сдать жилье можно значительно быстрее и проще. Проект запущен уже в 10 регионах страны, в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, в ближайший месяц он выйдет на рынок недвижимости Тюмени.

Сервис «ПИК-Аренда» – первый помощник в подготовке квартиры к сдаче. Он поможет решить все важные вопросы, найти арендаторов и, что особенно важно, защититься от возможных рисков.

В процессе поиска арендаторов в квартирах устанавливаются камеры и кодовые замки, что позволяет кандидатам на проживание провести осмотр помещения в любое время в режиме онлайн. Такая возможность разгружает собственников от постоянных встреч с потенциальными арендаторами. Если же владелец не согласен с установкой замков и камер на своей территории, он вправе воспользоваться услугой выездных менеджеров.

«ПИК-Аренда» заключает договор эксклюзивного обслуживания и самостоятельно готовит квартиру к сдаче. Специалисты проводят профессиональную фотосъемку, размещают объявление и занимаются его продвижением, оформляют договор аренды и страховку, которая является альтернативой депозиту. Так, со страхованием жильцы не вносят депозит, а собственник, в свою очередь, может быть уверен в сохранности имущества и дохода. Арендатору услуга обойдется в сумму не более 5% от стоимости ежемесячного платежа.

Сразу после заселения «ПИК-Аренда» контролирует своевременный взнос всех платежей – арендных и коммунальных. Кроме того, сервис решает спорные вопросы между владельцем и арендатором.

– С 2018 года мы успешно работаем на рынке аренды в Москве, а в 2020-м запустились в десяти городах. Тюмень – важный регион для развития нового формата аренды, где интерес к технологичной аренде будет расти в 2021 году. На данный момент «ПИК-Аренда» остается единственным сервисом, который замыкает на себе и автоматизирует все процессы сдачи в аренду: от дистанционного просмотра квартиры до сопровождения сделки и контроля оплаты», – говорит Илья Дроздов, основатель сервиса «ПИК-Аренда».

Для тюменцев услуги сервиса «ПИК-Аренда» бесплатны, в Москве и Санкт-Петербурге комиссия для пользователей – 30%.