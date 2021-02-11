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Общество

«Пожаловались 100 человек». Тобольскую УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за бездействие

В одной из квартир промерзла торцевая стена
Сергей Швецов
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Тобольскую УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за бездействие.

Тобольскую УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за бездействие.

Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

В Тобольске УК ООО «Велес» нужно провести масштабный ремонт в подъездах дома № 28а в Шестом микрорайоне. Организации выдали предписание, обязав привести общее имущество собственников в надлежащее состояние. Ранее на ее бездействие пожаловались около ста жильцов.

Государственный жилищный инспектор, приехавший на место, увидел поврежденные стены и потолки на лестничных клетках и обшарпанные панели кабины лифтов. На ограждениях лестничных маршей отсутствовали деревянные перила, а у мусоропроводов не было загрузочных клапанов. В одной из квартир промерзла торцевая стена.

– Кроме этого, в акте обследования зафиксировано провисание слаботочной проводки, локальные повреждения остекления оконных блоков, плитки пола, ступеней лестницы, бетонной площадки крыльца входной группы и не только. Проблемы обнаружены и в подвале здания: в нем есть мусор, наблюдается намокание грунта, – добавили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

По предписанию управляющей организации предстоит устранить выявленные нарушения: избавиться от провисания проводки, восстановить остекление окон, отремонтировать плитку пола и многое другое. УК могут оштрафовать на сумму от 50 до 300 тысяч рублей.