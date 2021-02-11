Число заболевших коронавирусом тюменцев снижается каждый день. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области количество заболевших коронавирусом снижается каждый день с середины января. Суточный показатель заболеваемости составил 8 на 100 тысяч населения – это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России.

– Наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше. Но за последние две недели эти показатели снизились на 20% и 10% соответственно. Уровень тестирования составил 272 на 100 тысяч населения, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Также стало известно, что с 1 по 7 февраля в Тюменской области показатель заболеваемости ОРВИ на 45% ниже эпидпорога. Заболеваемость ОРВИ детского населения (7 – 14 лет) в регионе за 5-ю неделю не превышает эпидпорог, однако отмечается увеличение количества зарегистрированных случаев на 38% по сравнению с 4-й неделей 2021 года. Закрытых школ из-за ОРВИ нет.