В Тобольске посетитель магазина украл у продавца телефон. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о попытке хищения продукции из сетевого магазина, расположенного в 4-м микрорайоне. Ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель решил украсть продукты питания и алкоголь на 900 рублей, но его задержали охранники.

Выехавший на место участковый изъял похищенный товар. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако вскоре в полиции снова раздался звонок из этого же магазина. Оказалось, что у сотрудницы исчез телефон за 3500 рублей. В отделе полиции стражи порядка изъяли у доставленного похищенный гаджет.

– Мужчина пояснил, что решил воспользоваться моментом, и, когда его никто не видел, похитил телефон и спрятал его в карман, чтобы в последующем пользоваться им. В настоящее время устройство возвращено законной владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении «Мелкое хищение». Также отделом дознания возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.