Тюменец украл телефон у посетителя кафе, попросив позвонить. Фото: Ольга Крыльцова

В декабре прошлого года в дежурную часть отдела тюменской полиции обратился местный житель, заявив, что у него похитили дорогостоящий сотовый телефон. По горячим следам задержать злоумышленника не удалось, это произошло на днях. Подозреваемым оказался ранее судимый неработающий 31-летний горожанин.

В конце 2020 года он и потерпевший отдыхали в одном из городских кафе. Мужчина попросил у незнакомца смартфон, чтобы вызвать такси до дома, объяснив тем, что у его гаджета села батарея. Потерпевший откликнулся на просьбу и отдал незнакомцу телефон.

– Тюменец вышел с телефоном из кафе и не вернулся. Как признался фигурант, украденное имущество он сбыл через комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.