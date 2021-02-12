Погода на 11 февраля в Тюмени: днем мороз немного ослабнет

В Тюмени днем мороз немного ослабнет. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 февраля, облака в Тюмени будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 26 – 29 градусов, днем – минус 19. Вечером столбики термометров покажут 17 – 19 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду – быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.