В Тюмени обсудят меры поддержки инвестпроектов по уходу за гражданами пожилого возраста

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В Тюмени обсудят развитие центров по уходу и присмотру за гражданами пожилого возраста, инвалидами, а также центров помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостью и лицам без определенного места жительства. Прямой эфир пройдет на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном» 12 февраля.

В мероприятии примут участие представители фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», сотрудники Главного управления МЧС региона, специалисты санитарно-эпидемиологической службы и Роспотребнадзора.

Спикеры расскажут, на какую поддержку со стороны государства может рассчитывать бизнес, планирующий реализовать подобный проект в регионе, а также проинформируют о порядке взаимодействия с контролирующими органами. В ходе прямого эфира будут представлены наиболее успешные кейсы создания таких центров.

Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия с контролирующими органами для предотвращения нарушений на этапе становления проекта. Представители профильных ведомств осветят краткие требования при организации центров по уходу и присмотру за пожилыми людьми, а также проинформируют, когда и к кому можно обратиться за консультацией в контролирующие органы.

В свою очередь представители Инвестиционного агентства Тюменской области расскажут о системе государственной поддержки бизнеса, в том числе социального, к которому относятся центры по уходу и присмотру за пожилыми людьми.

Отметим, что губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение региональному правительству повысить уровень прозрачности в работе центров по уходу и присмотру за гражданами пожилого возраста. Подобные учреждения должны отвечать всем требования безопасности, уверен глава региона.

Организатором экспертной встречи выступает центр «Мой бизнес». Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 15 часов.