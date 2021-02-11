Трое дорожных рабочих пострадали в жестком ДТП на тюменской трассе

Фото: ГИБДД

На 276-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск сегодня, 11 февраля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь «Газель» въехала в стоящую «Газель» дорожной службы, после чего ее отбросило на УАЗ.

Как выяснилось, в этот момент на трассе рабочие очищали мост. «Газель» принадлежала работникам дорожной службы и выполняла функцию «машины прикрытия» для техники. Все необходимые знаки были выставлены

– По предварительным данным, пострадали четыре человека – 54-летний водитель из Уфы и трое дорожных рабочих 1992, 1994 и 2000 годов рождения, которые находились в автомобиле. Всех доставили в больницу для оказания помощи и установления диагноза, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Предварительно стало известно, что рабочие не получили тяжелых повреждений. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее на трассах, приближаясь к местам выполнения работ, обозначенным специальными знаками.