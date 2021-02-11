В Тюменской области скончались трое мужчин с коронавирусом

Фото: Департамент здравоохранения

В Тюменской области умерли трое мужчин с коронавирусом. Им было от 50 до 63 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: мужчина, 63 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 50 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 59 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 265 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 123 случая заболевания (всего с начала пандемии – 29674), 120 человек выздоровели (за весь период – 27860), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 809 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 240 человек находятся на перевахтовке.