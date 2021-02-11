Тюменцев, покупающих детям алкоголь, будут штрафовать

Алкоголь Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области введен дополнительный запрет на покупку взрослыми алкоголя для детей. Этот законопроект внес прокурор региона.

Документ был рассмотрен сегодня, 11 февраля, на заседании парламента области во втором, окончательном чтении. Таким образом, законопроект «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области» дополнили статьей 4.1, официально запрещающей взрослым покупать алкогольные напитки ребенку. Даже если их об этом просят.

Отметим, что штраф за передачу алкоголя несовершеннолетним составит от пятисот до одной тысячи рублей.