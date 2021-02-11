У сквера в Тюмени ударили мужчину и отобрали телефон

Правоохранительные органы Фото: Ольга Крыльцова

В конце минувшего года в дежурную часть отдела тюменской полиции обратился местный житель с заявлением, что его ограбили. Тогда по горячим следам преступление раскрыть не удалось. На днях грабителя все же задержали. Им оказался 37-летний мужчина.

Потерпевший сообщил, что вечером он возвращался домой, разговаривая по телефону. Со стороны сквера к нему подошел неизвестный и потребовал отдать ему мобильное устройство, на что потерпевший ответил отказом.

– Злоумышленник ударил мужчину и забрал себе чужое имущество, после чего сдал похищенное в комиссионный магазин. Вырученные три тысячи рублей злодей потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный дал признательные показания. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Грабеж, совершенный с применением насилия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.