Прокурор взял на контроль дело о пожаре в тюменской деревне, где погибли сестры

Проблесковый сигнал Фото: Ольга Крыльцова

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль дело о пожаре в деревне Вармахли Тобольского района. Сегодня, 11 февраля, в частном доме в огне погибли четырехлетняя девочка и ее сестра в возрасте 21 года. Их 14-летнему брату удалось спастись.

– Межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в деревне Вармахли Тюменской области сегодня, 11 февраля, ночью произошла жуткая трагедия. Здесь в огне погибли люди. По сообщениям очевидцев, в горящем доме в момент пожара были три человека. Один из них успел выбежать, а вот девушка с ребенком не успели.