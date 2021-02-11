Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 февраля 2021 года увеличилось на 123 человека

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 123 и составило 29 674 человека.

За последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 961 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 027 748 случаев ковид в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 687 летальных исходов, выздоровели 3 538 422 человека.