В Тюмени пройдет круглый стол, посвященный Году науки

Редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проведут круглый стол на тему «Год науки в Тюменской области». Мероприятие состоится 12 февраля в рамках совместного проекта «Говорим о важном».

В круглом столе примут участие ректоры ведущих вузов Тюменской области, сотрудники научных центров, представители отраслевой науки, а также глава областного профильного департамента.

Спикеры расскажут о том, как пройдет Год науки и технологий в Тюменской области, а также какие мероприятия запланированы в вузах и школах региона. Актуальную повестку и основные направления развития науки в области осветит заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

Участники встречи также подробно остановятся на работе университетов в рамках отраслевой науки. О новых возможностях взаимодействия с профильными заказчиками в изменившихся условиях расскажут ректоры высших учебных заведений области.

Особое внимание будет уделено молодым ученым. В частности, речь пойдет о способах мотивации подрастающего поколения к занятиям наукой и о механизмах выявления талантов и маленьких гениев среди дошкольников.