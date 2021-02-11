Безработный тюменец списал с карты матери 250 тысяч рублей на алкоголь

Финансовые махинации Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции обратилась местная жительница, сообщив, что с её банковской карты исчезли 250 тысяч рублей. Воришкой оказался 34-летний ранее судимый безработный сын потерпевшей.

Подозреваемый живет в одном доме с мамой. Когда ее не было, он взял банковскую карту родственницы и привязал к мобильному приложению на своем телефоне. Целых два месяца – с начала ноября по конец декабря 2020 года – мужчина списывал деньги, тратя их на личные нужды и алкоголь.

– Женщина заметила пропажу крупной суммы лишь накануне, 11 февраля, и обратилась с вопросом к сыну. Тот сказал, что не имеет отношения к произошедшему, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.