На улице Ростовцева в Тюмени временно запретят движение транспорта из-за строительства детсада

Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

На улице Николая Ростовцева (на участке от улицы Бориса Житкова до Линейной) в Тюмени временно запретят движение транспорта. Здесь строят тепловую сеть, чтобы после подключить ее к детскому саду в районе жилого комплекса «Видный». Ограничения продлятся с 26 февраля по 19 марта 2021 года.

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Бориса Житкова, Янтарной и Линейной.