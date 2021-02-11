В «зеркальную дату» свяжут узами брака 85 тюменских пар

Фото: Ростелеком

В Тюменской области 85 пар решили связать себя узами брака завтра, 12 февраля. Такую активность молодожены проявили по случаю так называемой «зеркальной даты» – 12.02.21. Стоит отметить, что 52 заявления о заключении брака подано в электронном виде.

– В 2020 году в Тюменской области активность запросов на получение услуги «Государственная регистрация брака» в электронном виде выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Было подано почти 4 400 электронных заявлений в органы ЗАГС, в 2019 году – 2975. Часть этих заявлений будущие молодожёны подавали целенаправленно на запоминающиеся «зеркальные даты», – сообщили в «Ростелекоме».

Кстати, астрологи советуют 12 февраля всем, не только молодоженам, загадать желание и провести этот день в спокойствии, отказавшись от тяжелой физической работы. Благоприятно в этот день сохранять свое эмоциональное равновесие.