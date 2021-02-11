На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени перевернулся автомобиль

Фото: "Авто. Тюмень".

На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени сегодня, 11 февраля, ночью перевернулся автомобиль. Фотографию с места события в интернет выложили очевидцы. На ней видно лежащую на крыше «Ладу-Приору» белого цвета, которая, по всей видимости, вылетела с дороги.

– В момент дорожно-транспортного происшествия за рулем отечественной машины находился 22-летний молодой человек. Автомобилист получил травмы, был трезв, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.