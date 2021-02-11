В Тюменской области работодателя оштрафуют за ДТП с участием сотрудников

Штраф Фото: Ольга Крыльцова

Несчастный случай произошел 21 января 2021 года с работником Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На 482-м километре трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск произошло ДТП, в котором крайним оказался работодатель.

Два сотрудника ехали на «Шевроле-Нива» в поселок Салым, чтобы провести внеплановую проверку. Со слов водителя, в какой-то момент машину начало заносить из стороны в сторону и его вынесло на встречную полосу, где ехал грузовой автомобиль.

– Пытаясь уйти от столкновения, мужчина почти выехал на обочину, однако встречное авто ударило в правый бок машины. Второй работник в момент столкновения находился на переднем пассажирском месте, был пристёгнут ремнём безопасности. В результате он получил травму тяжелой степени, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда по Тюменской области.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.