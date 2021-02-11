В Бердюжье молодой человек сломал челюсть сделавшему ему замечание мужчине

Возбуждено уголовное дело Фото: Ольга Крыльцова

В отделение полиции села Бердюжье поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратился 49-летний мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом нижней челюсти.

В день происшествия потерпевший, выйдя на улицу, сделал замечание компании молодых людей, нарушающих общественный порядок. На замечание один из присутствующих отреагировал агрессивно, между ними завязалась словесная перепалка.

– В ходе конфликта пьяный молодой человек ударил потерпевшего кулаком по лицу, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 20-летнего жителя села Бердюжье. В настоящее время молодой человек признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы на срок до трех лет.