В тюменских школах возобновили уроки здоровья

Фото: Департамент Здравоохранения

В тюменских общеобразовательных учреждениях возобновили уроки здоровья. Первыми в рамках профилактического проекта «Дыши свободно!» с медиками пообщались восьмиклассники боровской школы.

Медицинский психолог Наталья Курманова рассказала ребятам о специфике туберкулеза, что из себя представляет палочка Коха, о способах профилактики туберкулезной инфекции. Старшая медицинская сестра Ольга Ника провела мастер-класс и познакомила с правильной техникой мытья рук.

– Через грязные руки в организм человека попадают возбудители таких заболеваний, как гепатит, грипп и ОРВИ, вирусная пневмония. Обычное мытьё рук не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной, – пояснила Ольга Юрьевна.

Директор школы Татьяна Придорогина отметила актуальность профилактического мероприятия, в особенности для родителей школьников. Информирование об опасных последствиях патологии уменьшает число отказов от проведения иммунодиагностики у детей, а значит, способствует сохранению здоровья всех и каждого.