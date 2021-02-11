Тюменским младшеклассникам второй смены отменили занятия в школ

Погода в Тюмени Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 11 февраля, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1-го по 4-й класс.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1 – 4 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 24 градуса со знаком минус. На завтра синоптики прогнозируют 22 градуса ниже нуля.