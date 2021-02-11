В Тюменской области в пожаре погибли девушка с ребенком

Пожар в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В деревне Вармахли Тюменской области сегодня, 11 февраля, ночью произошла жуткая трагедии. Здесь в огне погибли люди. По сообщениям очевидцев, в горящем доме в момент пожара были три человека. Один из них успел выбежать, а вот девушка с ребенком не успели.

– Вызов поступил в 01.45. В Тобольском районе горел частный дом размерами 7х8 метров. В результате происшествия дом сгорел полностью. Погибли двое: девушка и ребенок, – подтвердили информацию в пресс-службе Управления МЧС по Тюменской области.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, передает «МегаТюмень».