Тюменка лишилась денег из-за покупки резиновых перчаток Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратилась 41-летняя жительница села Луговое. Гражданка пояснила, что пыталась в одной из социальных сетей приобрести резиновые перчатки. Перейдя по указанной в объявлении ссылке, женщина ввела данные своей банковской карты, а в итоге с её счета списались шесть тысяч рублей.

– Стоит отметить, что товар потерпевшая так и не получила. Отделом дознания возбуждено уголовное дело «Мошенничество», – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские предупреждают, что оградить Вас от преступных посягательств может соблюдение простых правил безопасности. Если Вы решили что-то продать через Интернет – заведите отдельную банковскую карту и храните на ней минимум средств. Для совершения перевода покупателю достаточно знать только номер карты. Никому не сообщайте никаких паролей, СМС-кодов и т.д.

Как только Вы поняли, что общаетесь с мошенником – незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы. Телефон дежурной части МО МВД России «Тюменский» 30-02-02, а также в круглосуточном режиме работает телефон «доверия» 29-14-32.