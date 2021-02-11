Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Первая линия. Пляж» на Мысу

Фото: Сбербанк

Сбербанк в Тюмени профинансировал строительство жилого квартала «Первая линия. Пляж» застройщика «Меридиан». Под строительство банком было открыто 2 кредитные линии: первая - в размере 1,1 млрд рублей на 2,5 года. Вторая - на сумму 539 млн рублей - до конца марта 2024 года. Срок ввода первой очереди запланирован на 4 квартал 2022 года.

В рамках финансирования ЖК «Первая линия. Пляж» предусмотрена программа комплексного ценообразования, что дает возможность застройщику предоставлять дополнительную скидку на ставку по ипотеке для своих покупателей.

Евгений Вечков, генеральный директор ГК «Меридиан»:

- Сбербанк предоставляет очень комфортные условия кредитования для застройщика, которые заключаются в оперативности и согласованности действий кредитора и заемщика. Совместная работа с нашим партнером позволит реализовать проект в запланированные сроки и на максимально выгодных условиях.

«Первая лния. Пляж» — это жилой квартал, расположенный в экологичном и одном из самых красивых районов Тюмени - на Мысу, у границы парка имени Гагарина и в непосредственной близости с береговой линией озера Круглое. Проект состоит из шести десятиэтажных домов. Песчаный пляж в 50 метрах от дома и развитая инфраструктура (в шаговой доступности 2 школы, 6 детских садов) – неоспоримые преимущества квартала наравне с широкой линейкой планировочных решений, в числе которых видовые, двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Ключевая концепция благоустройства – интеграция с природным ландшафтом.

Проектная декларация размещена здесь.

Фото: Сбербанк

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

- Сбербанк и застройщик «Меридиан» активно сотрудничают уже более 10 лет. Наше партнерство направлено на повышение комфортности жизни тюменцев, в том числе через расширение комплекса услуг. Компания экосистемы Сбербанка «СберЗдоровье» и ГК «Меридиан» заключили соглашение о предоставлении услуги телемедицины для жителей ЖК «Первая линия. Пляж». В его рамках при покупке квартиры семьи получат бонус в виде доступа различного уровня к сервису и смогут пользоваться телемедициной в течение года абсолютно бесплатно.

Напомним, ранее при финансовой поддержке Сбербанка группой компаний «Меридиан» был реализован ряд проектов, среди которых ЖК «Легенда Парк», ЖК «Знаменский», ЖК «Заречный».