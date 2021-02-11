В Тюмени очные занятия для учеников 1 – 4 классов школ отменяются

В Тюмени очные занятия для учеников 1-4 классов тюменских школ отменяются Фото: Татьяна Коркина

Очные занятия в тюменских школах для учеников с 1-го по 4-й классы первой смены сегодня, 11 февраля, отменяются из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщили на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Но актировки не повод не учиться, ведь сегодня благодаря информационным технологиям это можно делать и дистанционно.

Сейчас столбики термометра в Тюмени показывают минус 29 градусов. Какая погода ждет тюменцев в течение дня – читайте в нашем материале.

Пойдут ли в школу ученики второй смены, станет известно чуть позже.