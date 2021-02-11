Гендиректору тюменского предприятия, задолжавшему работникам 9 миллионов, попало от прокурора

Гендиректору тюменского предприятия, задолжавшего работникам 9 миллионов, попало от прокурора Фото: Татьяна Коркина

Прокурор Тюменской области Владислав Московских официально объявил гендиректору ООО «Р-Перспектива» предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Дело в том, что во время рейдов прокуратура региона нашла нарушения. Директор задолжал работникам зарплату на сумму более 9 миллионов рублей, и за это его могут привлечь к ответственности.

Руководителю фирмы предложили оперативно ликвидировать все долги по оплате труда. За делом будет пристально следить прокуратура – Владислав Московских взял его на особый контроль.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что одна из крупных строительных компаний задолжала тюменским охранникам более 32 миллионов рублей. Частному агентству удалось выбить эти деньги лишь через судебных приставов.