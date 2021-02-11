Погода в Тюмени 11 февраля: изморозь и жуткий холод Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 11 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь, ветер западный с переходом на южный 3 – 8 м/с, температура ночью -31…-36 градусов, местами до -26,, днем -23…-28 градусов, местами до -17.

Погода в Тюмени 11 февраля 2021 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 11 февраля – Лаврентьев день, в честь преподобного Лаврентия. В этот день на Руси намекали на переменчивую погоду февраля: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет» или «И теплом приласкает, и морозом отдубасит».

Смотрели и на луну. Если она росла – такая погода, как сегодня, простоит первую неделю марта. Если дата выпала на новолуние, тогда погода простоит вторую половину месяца. Если дрова в печи плохо разгорались, значит, скоро оттепель, а если в лесах шумят деревья, значит, подует сильный ветер.