В конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в ЯНАО» победу одержал «РН-Пурнефтегаз»

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

По итогам 2020 года ООО «РН-Пурнефтегаз», дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», одержало победу в конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ямало-Ненецком автономном округе», одержав победу в номинации «Лучший работодатель по трудоустройству людей с ограниченными возможностями». По итогам конкурса в одной из номинаций «РН-Пурнефтегаз» набрал наибольшее количество баллов и стал победителем.

Конкурс проходит ежегодно по 4 номинациям. В 2020 году участниками стали более 20 организаций и индивидуальных предпринимателей из 8 муниципальных образований. Это предприятия газодобывающей отрасли, сферы промышленности, сельского хозяйства, молодежной политики, социального обслуживания и культуры, торговли. Нефтяников отметили за активное трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья в счет установленной квоты, сотрудничество с центром занятости населения и регулярное участие в ярмарках вакансий.

– Помимо людей с ограниченными возможностями мы ежегодно в летний период трудоустраиваем школьников Губкинского. Подростки от 14 до 17 лет имеют возможность поработать с нефтяниками, почувствовать ритм большой компании, чтобы в будущем определиться с профессией, – рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Максим Сухарев.